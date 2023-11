McDonald's и Crocs пускат нова линия обувки

McDonald's навлиза на пазара с обувки чрез сътрудничеството си с водеща марка, пише CNBC.

Тази седмица компанията пуска линия от обувки с индивидуален дизайн в сътрудничество с Crocs.

Линията, вдъхновена от бързото хранене, ще включва три класически Crocs и един Crocs сандал, базирани на талисманите на McDonald's Гримас, Хамбургер и Бърди, както и на класическата червено-жълта цветова схема на веригата.

Също така ще се продават и редица апликации на тема McDonald's, които могат да се прикрепят към обувките, включително пържени картофи, Big Mac и емблематичното лого на Golden Arches.

