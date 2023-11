Кои са най-добрите места за шопинг в Европа

Тепърва започват големите намаления в цяла Европа. Тези за Черния петък наближават, а следват дългоочакваните коледни намаления. Кои обаче са най-добрите дестинации за пазаруване в Европа? Представяме Ви няколко добри идеи къде може да се насладите на любимите намаления.

Лондон, Англия

Лондон е една от най-големите столици на модата в Европа, ще намерите най-големите марки, както и дизайнерски творения. Зимните разпродажби вече започват в деня след Коледа. От 26 декември до средата на януари.

Милано, Италия

В Милано и наоколо ще намерите някои страхотни магазини и аутлети като аутлета на фабриката Dolce & Gabbana (Via Rossini 70, Legnano, Милано). Невероятно пазаруване за всеки вкус и портмоне, на място, където дизайнът и модата са у дома си. Зимни разпродажби започват от 7 януари и продължават 30 дни.

Лисабон, Португалия

Напуснете центъра на града и отидете до истинските магазини, където ходят португалците. Открийте аутлетите около Лисабон, за да направите истински изгодни сделки. Дрехите, произведени в Португалия, са много добри и често са много по-евтини. Ще намерите всички основни марки на по-ниски цени. Зимни разпродажби са от 7 януари до 28 февруари.

Мадрид, Испания

Пазарувайте със стил в квартал Salesas. Това, което прави Salesas специален, са неговите мултибрандови търговци на дребно, както и испанските и международни бутици – Yube, Nice Things, NAC, които се подреждат по улиците му. За облекло в градски стил се насочете към Baccana, Elsa или Monoplaza, където купувачите могат да намерят всякакви артикули, от спортно и ежедневно облекло до елегантни и изискани облекла. Зимни разпродажби са от 7 януари до 7 март.

Париж, Франция

Галерии Лафайет и Шанз-Елизе. Символ на френския стил на живот, Galeries Lafayette предлага жива и многообразна мода. Универсалният магазин на Boulevard Haussmann успява да събере най-добрите творения в 70 000 m², разположени в 3 сгради, и предлага уникално пазаруване на своите посетители. Влезте в най-големия универсален магазин в света. Зимни разпродажби са от началото на януари до средата на февруари.

Истанбул, Турция

Търговски център Kanyon. В Истанбул има десетки търговски центрове, Forum Istanbul, Metrocity, Akmerkez, Istinye Park, освен пасажите, пазарите и оживената търговска улица Istiklal Caddesi. Един от тях обаче е особено забележителен заради уникалната си архитектура. Това е търговският център Kanyon, открит през 2006 г. и разположен на спирка на метрото Levent, пише europeanbestdestinations. Ръководители от съседни офиси обядват там и има няколко нива от шикозни бутици, за да задоволят страстта към модата. Архитектурата на мола, която има формата на каньон, откъдето идва и името му Kanyon, е изключително успешна. Няма фиксирани дати за продажби в Турция. Зимни разпродажби: декември-януари.

Барселона, Испания

Барселона е красива, романтична, модерна и приказна. Това е рай за любителите на шопинга и дори през зимата има слънчеви дни. Зимните разпродажби са от 7 януари до началото на март.

Берлин, Германия

Фридрихщрасе в Берлин - Елегантен и космополитен свят на пазаруване, включващ международна дизайнерска мода, водещи авангардни дизайнери, IT-лейбъли и млада съвременна мода, аксесоари, козметика, бижута, книги, изкуство, цветя и интериорен дизайн. В Германия няма конкретни дати за продажби. Зимни разпродажби: края на януари.

Брюксел, Белгия

Пазаруването в Брюксел е свързано изцяло с мода и дизайн. От долната част на града (резерват на ексклузивни дизайнери и бутици), чак до височините на столицата, където акцентът е поставен върху лукса от близо и далеч, без да забравяме кварталите, които са дом на големите вериги, има нещо за всеки вкус и портмоне. Зимни разпродажби: от 2 януари до 31 януари.

Амстердам, Холандия

Търговски център Bijenkorf и около язовира (центъра на града). Компактният размер на историческия център на Амстердам е само една от многото причини, поради които той е идеална дестинация за пазаруване. Няма конкретни дати за продажби в Холандия. Зимни разпродажби: през януари.

