Дъжд от пари зарадва хиляди ентусиасти

Телевизионният водещ и инфлуенсър от Чехия Камил Бартошек зарадва хиляди сънародници с пари от небето. Буквално!

Всичко започва с организирането на състезание за намирането на 1 млн. долара, но тъй като никой от участниците не съумява да разгадае кода, скрит във филма му „Onemanshow: The Movie' to locate the money“, за да стигне до колосалната сума, Бартошек променя правилата на играта и в неделя изпраща имейл с криптирана информация в неделя сутринта къде ще пусне парите.

Бартошек удържа на думата си и в уреченото време и място пристига с хеликоптер, на който е закачен контейнер. В един момент се отваря малка вратичка от дъното на контейнера и от нея започват да летят хиляди американски банкноти.

Когато парите политат в небето, на земята хиляди хора, въоръжени с найлонови торби, започват да грабят банкнотите. За по-малко от час печалбата от 1 млн. щатски долара е разпределена между участниците.

Според Бартошек в необичайната надпревара са участвали 4000 ентусиасти.

Трябва да се отбележи, че всяка банкнота беше снабдена с прикрепен QR код с връзка към онлайн платформа, където победителите можеха да дарят пари за благотворителност. Дадохте ни много идеи какво да направим с парите. Повечето от вас ни посъветваха тези три неща: да помогнем на някого и да ги дарим за добро дело; да ги разпределим между играчите; да организираме друга игра с парите. Замислих се какво да правя с тях и тогава реших, че можем да съчетаем тези три неща в едно, каза Бартошек във видео преди събитието.

Накрая Бартошек увери, че състезанието е протекло цивилизовано и не се е стигнало до сблъсъци или неприятни сцени между участниците.

