Заради сушата: Появиха се древни каменни изображения по долината на река Амазонка

Сушата, довела до рекордно ниско ниво на водите на р. Амазонка, разкри древни каменни изображения по долината на река Амазонка, съобщи Ройтерс.

Човешките лица, издълбани в камъните, са на възраст 2000 години.

Настоящата суша е най-голямата в историята на региона за повече от век, предава БТА.

Древното изкуство е от предколониалния период и не може да бъде датирано с абсолютна точност. Вероятната възраст на скалните изображения е между 1000 и 2000 години, каза археологът Хайме де Сантана Оливейра.

Нивото на река Амазонка падна до най-ниското си ниво за последния един век

Изображенията са открити на мястото на вливането на реките Рио Негро и Солимоес.

Древните изображения са забелязани за първи път през 2010 г. Настоящата суша обаче е много по-голяма. Този път виждаме не само скални рисунки, но и скулптури, изрязани в камъка, каза Оливейра.

