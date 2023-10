Млад мъж спечели над 20 съдебни дела, без да има юридическо образование – арестуваха го

Брайън Мвенда Нджаги е 28-годишен мъж от Кения, който бе задържан от властите в родината си. Причината – кражба на чужда самоличност, чрез която се представял за адвокат, макар самият той да няма юридическо образование.

Въпреки липсата на официално разрешение да практикува професията си, Нджаги успява да спечели над 20 съдебни дела в страната си. На практика всичко се развива повече от чудесно, поне до момента, в който не решава да кандидатства за стажантски договор. Тогава започва разследване, което установява, че е откраднал самоличността на истински адвокат на име Брайън Мвенда Нтвига, с когото споделя почти сходно име.

Въпреки че Нджаги в нито един момент не повдига и зрънце съмнение в юридичиските си познания и способности, достоверността в историята му започва да се пропуква, когато от Асоциацията на адвокатите в Кения се свързват с Нтвига по повод заявения стажантски договор. Юристът обаче заявява, че не е кандидатствал за такова нещо, тъй като си има постоянна работа към офиса на главния прокурор.

