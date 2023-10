Телескопът „Хъбъл” се натъкна на внушително откритие в необятния космос

Космическият телескоп „Хъбъл” разкри рядка галактика със светещо сърце, съобщи сайтът Спейс.

Галактиката NGC 612 не е толкова масивна, колкото Млечния път, но е впечатляваща по няколко други причини.

Ако някой смята, че е стресиращо да си представи мащаба на Слънцето, което е 330 000 пъти по-голямо от Земята, то сега ветеранът „Хъбъл” разкрива ново изображение на нещо още по-внушително. Това е галактиката NGC 612, която е 1,1 трилиона пъти по-масивна от нашата централна звезда.

NGC 612 все пак отстъпва на нашата галактика Млечен път, която е приблизително 1,5 трилиона пъти по-масивна от Слънцето.

Галактиката NGC 612 обаче попада в няколко класификации, които я правят особено интересна за наблюдение.

Една от най-интересните ѝ характеристики е, че тя е активна. В активните галактики свръхмасивна черна дупка захранва централния регион, създавайки невероятно енергично галактично сърце. То на свой ред изхвърля струи газ със скоростта почти на светлината. В резултат на това централната област става толкова сияйна, че засенчва комбинираната светлина на всяка звезда в самата галактика, отбелязва БТА.

Въпреки че на новото изображение, уловено от „Хъбъл”, галактиката се вижда под страничен ъгъл, човек лесно може да придобие представа за зрелището в центъра ѝ. Друга забележителна характеристика е, че в тази област има т.нар. „централна изпъкналост”.

Изображението показва и „галактичния диск”, където, макар и рядко, в галактиката NGC 612 се раждат звезди. Наличието на изпъкналост и галактичен диск и липсата на спирални ръкави разкриват, че NGC 612 е лещовидна галактика. Тя се явява рядък пример за неелиптична галактика, която излъчва радиоемисии. Досега астрономите са открили само пет радиоизлъчващи лещовидни галактики като тази.

