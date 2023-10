Трима учени получиха Нобеловата награда за физика

Пиер Агостини, Ференц Краус и Ан Л'Юийе спечелиха Нобеловата награда за физика, съобщи Кралската шведска академия на науките.

Обявяването се излъчваше на живо на сайта nobelprize.org и в социалните мрежи от Нобеловата фондация, предава БТА.

Кралската шведска академия на науките реши да удостои с Нобеловата награда за физика за 2023 г. Пиер Агостини от университета на щата Охайо, САЩ, Ференц Краус от Института "Макс Планк" за квантова оптика и от университета "Лудвиг-Максимилианс" Мюнхен, Германия и Ан Л'Юийе от университета Лунд, Швеция за експериментални методи за генериране на атосекундни светлинни пулсации за изследване на диманиката на електроните в материята", съобщи генералният секретар на академията Ханс Елегрен.

Тримата Нобелови лауреати за 2023 г. получават признание за експериментите си, с които дават на човечеството нови инструменти за изследване на света на електроните в атомите и молекулите, се посочва в прессъобщението на академията. Пиер Агостини, Ференц Краус и Ан Л'Юийе показаха начин за създаване на изключително кратки светлинни пулсации, които може да се използват за измерване на бързите процеси, при които електроните се движат или променят енергията, посочват от шведската академия.

Сега вече можем да отворим вратата към света на електроните, каза Ева Олсон, председател на Нобеловия комитет по физика в академията. Атосекундната физика ни дава възможност да разберем механизмите, управлявани от електроните. Следващата стъпка ще бъде да ги използваме, посочи тя.

