Мъск и Зукърбърг ще се бият на фона на Древен Рим

Двубоят между Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, и Марк Зукърбърг ще се състои на фона на Древен Рим. Това написа основателят на "Тесла" в социалните мрежи.

Той заяви, че избраното място е епично и декорът ще е специално подбран, за да пресъздава епохата на гладиаторите.

Мъск и Зукърбърг все още не са съобщили кога ще се проведе събитието, но на място ще бъдат поставени камери, за да предават на живо както в Twitter, познат вече като X, така и във "Фейсбук".

Мъск: Боят със Зукърбърг ще бъде излъчван в X, приходите ще отидат за благотворителност

В началото на тази седмица бе оповестено, че евентуалната битка в клетка между Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, и Марк Зукърбърг може да се проведе на 26 август.

Мъск добави, че е разговарял с премиерът на Италия Джорджа Мелони Джорджа Мелони е италиански политик и журналист, министър-председател на страната от 22 октомври и министъра на културата Дженаро Санджулиано и те са дали съгласието си за "епичната локация" на битката. Тя ще бъде организирана от фондациите на Мъск и Зукърбърг, като всичките постъпления ще отидат за ветераните.

Мъск публикува в профила си в Х снимка, на която е вдигнал малкия си син във въздуха и под нея написа: Упражнявам бойните си умения с моя личен спаринг партньор.

До евентуалната битката, в която ще се използват смесени бойни изкуства, се стигна, след като през юли Meta (компанията - майка на Facebook, Instagram и Whatsapp) представи новата си социална мрежа Threads, предава Дарик. Тя имитира добре познатата платформа Twitter, която Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, придоби преди малко повече от година. Мъск заплаши Зукърбърг и със съд.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.