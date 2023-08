Вижте полета на първите космически туристи

Първите туристи на компанията "Върджин Талактик" се отправиха на дълго отлаганото пътуване към ръба на космоса, предаде Асошиейтед прес.

В мисията участват бивш британски олимпийски състезател, закупил билета си преди 18 години, а също майка и дъщеря от Карибите.

Ракетопланът на компанията се издигна от космодрума "Америка" в пустинята на щата Ню Мексико. Предвиждаше се той да се освободи от по-големия си кораб-носител около час след старта и да се изстреля към ръба на космоса.

Ако всичко върви по план, компанията на Ричард Брансън ще започне да предлага на клиентите си месечни пътувания, присъединявайки се към "Блу ориджин" на Джеф Безос и "Спейс Екс" на Илон Мъск в бизнеса с космически туризъм.

Пасажерът на "Върджин Галактик" Джон Гудуин, който е сред първите, закупили билет през 2005 г., заяви, че е вярвал, че някой ден ще осъществи пътуването. 80-годишният спортист - състезател по кану в Олимпийските игри през 1972 г., страда от болестта на Паркинсон и иска да бъде вдъхновение за другите.

"Надявам се, че това им показва, че тези препятствия могат да бъдат начало, а не край на нови приключения", казва Гудуин в изявление.

Цената на билетите е 200 хил. щатски долара, когато той се записва. Сега стойността им достига 450 хил. щатски долара.

Към Джон Гудуин се присъединиха спечелилата билета си на лотария Кейша Шахаф (46 г.) от Антигуа и дъщеря й Анастейжа Майерс ( 18 г.), студентка в университета в Абърдийн.

На борда на изстреляния ракетоплан се намират също двама пилоти и инструктор на компанията.

Това ще бъде седмото пътуване на "Върджин галактик" в космоса от 2018 г. насам, но първото с притежател на билет.

Основателят на компанията Ричард Брансън се качи на борда на първия полет с пълен екипж през 2021 г.

Първият космически турист е кандидат и за полет до Луната

През юни тази година "Върджин Галактик" реализира първия суборбитален полет с търговски екипаж. На борда бяха трима италианци, представляващи военновъздушните сили на страната и Националния изследователски съвет на Италия. Заедно с тях пътува инструктор на компанията.

Около 800 души са в списъка на чакащите да полетят с "Върджин Галактик", съобщават от компанията.

Ракетопланът на компанията се прикрепя към по-голям кораб носител и се освобождава на определена височина.

Капсулите, използвани от "Спейс Екс" и от "Блу ориджин" са изцяло автоматизирани, отбелязва Асошиейтед прес.

От десетилетия хората предприемат приключенски пътувания, като рисковете се подчертават от неотдавнашната имплозия на батискаф "Титан", при която загинаха петима пътници, тръгнали да разгледат останките на "Титаник", припомня Асошиейтед прес.

"Върджин Галактик" даде жертва през 2014 г., когато нейният апарат се разпадна по време на изпитателен полет и един пилот загина. Въпреки това космическите туристи продължават да се редят на опашки, откакто първият от тях беше изстрелян в орбита през 2001 г. заедно с руски кораб, припомня Асошиейтед прес.

NOW - Virgin Galactic launched its first space tourism flight. pic.twitter.com/qXCTxu29ps