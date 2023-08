Заради мечка в багажното отделение - самолет не успя да излети от летището в Дубай

„Съжаляваме, забавяме се с излитането заради мечка в самолета“.

Тези думи чуват пътниците на летището в Дубай, които очакват да излетят за Багдад, Ирак. Причината е мечка на борда. Животното, което се е намирало в багажното отделение, е забавило полета с повече от час. Видео, за което се твърди, че е заснето от служители на летището, показва как те се опитват да избутат животното обратно в отделението през отворен капак на багажа. Бруно, който също е трябвало да пристигне в Багдад, е успял да се измъкне от клетката си, съобщи БТВ, цитирайки Iraqi News.

Bear breaks out from a container in the cargo hold of an Iraqi Airways flight from Baghdad to Dubai - https://t.co/5KJeGp3orA pic.twitter.com/HicKz2An0H