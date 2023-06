Откриха таен тунел под олтара на 1500-годишна църква в Истанбул

Археолози, които провеждат разкопки под руините на раннохристиянска църква в Истанбул, откриха подземни камери и тунел отпреди 1500 години в най-старата част на Константинопол, съобщи агенция Демирорен (DHA).

Подземните структури, които са украсени с мозайки, каменни инкрустации и издълбани мраморни блокове, се състоят от две големи камери с тунел, свързан с църковния протезис - мястото зад иконостаса.

Част от подземните помещения са открити за първи път по време на разкопки след строителство на път през 60-те години на миналия век. Но те отново са покрити, а входовете им засипани, за да се запазят, съобщи Махир Полат, заместник-генерален секретар на община Истанбул.

Община Истанбул миналата година започна разконсервирането и изследването на обекта като част от проект за превръщане на руините в туристическа атракция. Работници разкриха подземните помещения и тунела през март. Археолози започнаха детайлно изследване на останките от църквата.

Императорската църква "Свети Полиевкт" е построена между 524 и 527 г., по време на управлението на император Юстиниан. Това е една от най-прекрасните църкви в Константинопол, както и най-голямата, преди катедралата “Света София” да бъде завършена през 537 г., пише Марица.

Всичко, което е останало сега, са нейните руини, но в разцвета си църквата "Свети Полиевкт" е била богато украсена с мозайки и фрески.

Полат заяви, че църквата е изоставена, след като е силно повредена от земетресение през XI век и окончателно разрушена по време на разграбването на града през 1204 г. от кръстоносците в Западна Европа.

Кръстоносците са взели няколко архитектурни елемента от църквата, които са поставени върху сгради в Барселона и Виена, а две от нейните богато украсени колони - известни като Pilastri Acritani - сега са част от базиликата “Сан Марко” във Венеция.

Според Полат е забележително, че подземните структури са оцелели толкова дълго, без да бъдат силно повредени от многобройните земетресения в региона. Специалисти предполагат, че много византийски сгради са били проектирани да издържат на земетресения, които не са рядкост в района.

