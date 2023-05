Застрашен вид тюлен се пече на израелски плаж

Неочакван посетител, забелязан да се пече на плажа в израелския град Тел Авив, предизвиква интерес в медиите, съобщава Асошиейтед прес.

Става дума не за някаква известна светска личност, а за представител на застрашения от изчезване средиземноморски тюлен монах, предава БТА.

Тюленът се появил за първи път южно от главния плаж на Тел Авив миналия петък. Вчера Юлия - наречен така от Израелската служба за природата и парковете - привлече тълпи от любопитни зрители на скалистия плаж южно от историческия център на Яфа.

Тези тюлени са включени в списъка на застрашените видове на Международния съюз за защита на природата, като се предполага, че в дивата природа има само 350 зрели екземпляра. Популациите им са намалели поради историческия лов на тюлени, риболова и унищожаването на местообитанията.

Рядко забелязвани по бреговете на Израел, намаляващите популации на средиземноморския тюлен монах се смята, че оцеляват само на няколко места в Средиземно море.

Израелската служба по парковете е оградила участъка от плажа, където Юлия е излязла на брега, за да си почине, и е изпратила доброволци, които да я наблюдават от разстояние.

Въпреки това появата ѝ е сензация. "Това е много рядък случай тюлен монах да остане толкова дълго време на брега", казва Авиад Шейнин, морски биолог от университета в Хайфа.

Той обяснява, че Юлия си сваля зимната козина и през това време тя си почива на брега, като от време на време прави влиза в морето.

