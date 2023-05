Камъкът, паднал в къща, може да е парче от Халеевата комета

© Hopewell Township Police Department

Камък, вероятно метеорит, се е разбил в къща в Ню Джърси в понеделник, 8 май, без да причинява наранявания.

Никой не е бил в дома на Сузи Коп в Хоупуел Тауншип, Ню Джърси, когато парчето космическа скала е паднало, съобщава за необичайното събитие CBS News Philadelphia. Метеоритът се приземил около 13:00 местно време, преминавайки през покрива и падайки в спалнята, принадлежаща на бащата на Коп. Съдейки по щетите, метеоритът се е ударил в пода, отскочил е до тавана и спрял в ъгъла на стаята. Металният обект е с размери около 10 на 15 сантиметра.

"Докоснах нещото, защото си помислих, че е случаен камък... и беше топъл", разказва Коп пред CBS News.

Властите все още разследват произхода на камъка с очевидно космически произход, но Дерик Питс (Derrick Pitts), главен астроном в Института "Франклин" във Филаделфия, заявява пред CBS News, че метеоритът може да е на четири до пет милиарда години. Възможно е метеоритът да е бил част от продължаващия метеорен поток Ета Аквариди, който се случва приблизително между 19 април и 29 май всяка година и достига своя максимум около 5 и 6 май. През пиковите дни метеорният поток може да произведе стотици "падащи звезди" на час - повечето от които са метеори, изгарящи в атмосферата. Тези метеори са скалните отломки, оставени от Халеевата комета, която става видима от Земята на всеки 75-79 години. "Да се удари в къща и хората да могат да го забележат, това е наистина необичайно и се е случвало много малко пъти в историята", коментира Питс.

Метеоритите навлизат в земната атмосфера непрекъснато, но повечето от тях изгарят, преди да паднат на земята. В редки случаи се приземяват, нанасяйки щети на сгради. Така например през 2015 г. метеорит с тегло 712 грама се разбива в къща в Сан Карлос, Уругвай, като унищожава легло и телевизор. През 2021 г. жена от Британска Колумбия се събужда от силен шум и открива между възглавниците си камък с големина на юмрук, оказва се, че това е фрагмент от метеорит, взривил се във въздуха, предизвиквайки огнено кълбо. През ноември 2022 г. се смята, че удар от метеорит може да е причинил пожар в къща в Калифорния.

Съобщава се също за малки метеорити, които са се разбивали в сгради в Суматра през 2020 г., в Кънектикът през 1982 г. и в Окланд през 2004 г. За щастие никой не е пострадал при тези инциденти. Единственият известен пример за човек, ударен от метеорит, се случва в Алабама през 1954 г., когато метеорит с тегло 3,8 кг се разбива в дома на жена, удря радиото ѝ и крака ѝ, оставяйки ѝ голяма синина, пише "Офнюз".

През февруари 2013 г. метеорит с диаметър около 18 м навлиза в земната атмосфера и се взривява над Челябинск, Русия. Това причинява най-много наранявания, но без пряко попадение. Полученото огнено кълбо издухва стъклата на прозорците и поврежда много сгради, причинявайки повече от 1 600 наранявания, за които се съобщава, че са причинени от летящи стъкла и отломки.

Скални или метални парчета, обикалящи около слънцето, се наричат ​​метеороиди. Те стават метеори, когато навлязат в земната атмосфера. От триенето с заобикалящите ги газове те започват да светят, заради което мнозина ги наричат „падащи звезди“. Когато метеорите достигнат земната повърхност, се наричат ​​метеорити. Годишно на нашата планета падат стотици метеори с различни форми и размери.

Появата на Халеевата комета често е смятана за лоша поличба в миналото и е всявала страх и безпокойство. Старите предания казват, че тя е вестител на смъртта на крале, на природни бедствия, на падането на градове и държави. Историкът Флавий свързва появата на кометата през 66 г. с разрушаването на Йерусалим от римляните. За най-известна обаче се счита появата на кометата през 1066 г. по време на Норманското нашествие в Англия.

