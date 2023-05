Разкриха мястото, на което Леонардо е нарисувал "Мона Лиза"

Шедьовърът на ренесансовия гений Леонардо да Винчи "Мона Лиза" продължава да е една от най-загадъчните и обсъждани творби на изкуството.

Тази сряда изследователят Силвано Винчети установи кой е моста зад Джокондата, благодарение на който откри и мястото, на което е била сътворена може би най-известната картина в света.

Според италианския историк това по всяка вероятност е мостът Ромито, разположен в местността Латерина – малко тосканско градче в провинцията Арецо.

Продадоха копие на Мона Лиза за рекордна сума

Става дума за мостчето Ромито от времето на етруските, известен още като Понте ди Вале, разположен в община Латерина в провинция Арецо, обясни Винчети.

Той е успял да локализира мястото, след като е анализирал редица исторически документи, снимки с дрон и накрая сравнил творбата на Леонардо с направените снимки в района.

Картината е нарисувана от Леонардо да Винчи най-вероятно в периода 1503 – 1507 г.

Interesting! According to the historian Silvano Vinceti, the bridge in the background of the Mona Lisa is the mostly destroyed Romito di Laterina bridge in Arezzo.



Story here: https://t.co/qpw50sdCPA#arthistory #monalisa #arezzo #italy @ComunediArezzo pic.twitter.com/dS2gmTtri9