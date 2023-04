Ето кой е най-красивият булдог

Кучето Пач спечели конкурса за най-красив булдог на университета "Дрейк" и пое щафетата на негов талисман за една година, съобщи Асошиейтед прес.

Двегодишната Пач, която е английски булдог, измести 28 съперници от шест щата. Тя се представи с дънково палтенце, а след като спечели титлата й сложиха сатенена пелерина и коронка.

Собствениците й Дженифър Хинтън и Джоел Корнър от Джонстън, Айова, казаха, че са тренирали усърдно преминаването през препятствията.

"Тя е олицетворение на породата булдог. Ние сме много горди с нея непрекъснато, но особено днес", каза Хинтън

Конкурсът се организира в началото на състезанието по лека атлетика на университета.

Пач е осиновена. В конкурса участваха още осем кучета, взети от приюти.

Congratulations to Patch for being crowned this year's Most Beautiful Bulldog! Patch has won the hearts of many with her adorable wrinkles and lovable personality. pic.twitter.com/B3RXcbm6Xu