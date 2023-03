Намериха забравена картина за близо милион евро

Френско семейство откри забравен шедьовър на фламандския живописец от 17 век Питер Брьогел Млади на тавана на провинциалната си къща, предава Нова телевизия, цитирайки Ройтерс.

Творбата, която е с размери 112 на 184 сантиметра, е една от най-големите, рисувани от художника.

Тя е озаглавена „Селския адвокат” и според експерти, удостоверили нейната автентичност, цената ѝ е близо милион евро.

Картината е рисувана между 1615 и 1617 година и за разлика от друг път Брьогел Млади е използвал чисто платно за композицията си.

Собствениците, пожелали анонимност, разказват, че картината е купена от техен близък в началото на 20 век. Никой обаче не могъл да потвърди дали е оригинал и фалшификат и затова творбата била оставена да събира прах на тавана.

Тя била открита случайно от оценители, дошли да огледат жилището, което било обявено за продажба.

