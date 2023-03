Откриха първия изцяло запазен зодиак в Египет

Египетско-германска експедиция откри първия изцяло запазен зодиак на тавана на храма в град Есна, който се намира на западния бряг на река Нил, на 55 километра южно от Луксор, съобщи Министерството на туризма и на паметниците на културата.

Цветните релефи са грейнали след петгодишна реставрационна работа, при която е отстранен пласт от прах и замърсявания.

Релефът съдържа дванадесетте зодиакални знака и планетите Юпитер, Сатурн и Марс. Изобразени са божества, животни и същества с магична сила като змия с глава на овен и птица с глава на крокодил.

“За първи път виждаме тези надписи и релефи в храма в Есна,” казва д-р Хишам ел Лейти, който ръководи реставрационния проект от египетска страна. По думите му такова откритие не присъства в публикациите на френския египтолог Серж Сонерон, който документира релефите в храма през 1963 и 1975 година.

Зодиакът е част от астрономията на Древен Вавилон, която най-вероятно е била донесена от гърците, управлявали Египет през последните три столетия пр. н. е., посочва ръководителят на екипа от Университета в Тюбинген, Германия, Кристиан Лайц.

Въпреки популярността на зодиака още в далечното минало, изображението му е рядкост в древноегипетските храмове. Освен този в Есна, са известни само двата зодиака в храма в Дендера (Дандара), като единият от тях е изнесен от Египет и се намира в Лувъра в Париж.

Храмът в Есна, посветен на бога на плодородието Хнум, датира от римския период. Изграждането му започва при император Клавдий, който управлява от 41 до 54 година, а украсата му е завършена по времето на Деций Траян, който заема престола от 249 до 251 година.

През 19-и и 20-и век местността около храма се застроява и заселва, като древната сграда дори е използвана като склад за памук, предаде БТА. Проектът за реставрацията му започва през 2018 година.

