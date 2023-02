Парижката опера предлага нощувка за двама

Повече от 20 отменени постановки през 2023 г., над 120 спрени, опера, която временно затваря врати: инфлацията и разходите за енергия потопиха оперната сцена във Франция в зона на турбуленция, предаде Франс прес.

В средата на януари операта в Рен в Източна Франция отмени едно представление в хода на сезона, като се позова на непредвидено увеличение на разходите.

Последва изненадващото съобщение от операта в Руан за затваряне за пет седмици поради бюджетни причини. Държавата отпусна спешно близо 200 000 евро.

Промените в програмите обаче следват една след друга и според профсъюза "Форс мюзикал" тази година са отменени 26 оперни и симфонични постановки и са спрени 126 представления. Около 76 процента от членовете му - около 50 опери и оркестри, се борят да балансират текущия си бюджет.

Парижката опера премина в дигитален режим на работа

Ситуацията е безпрецедентна и обезпокоителна, казват представителите на бранша, посочвайки натрупването на фактори като периода след пандемията, инфлацията, разходите за енергия, повишаването на заплатите и таксите.

Дори най-субсидираният оперен театър във Франция, Парижката опера, се бори да изплати дълговете си, въпреки значителната държавна помощ. През последните седмици престижната институция се зае с редица нови дейности, за да диверсифицира приходите си: търгове, круизи със звездни танцьори и дори споразумение с Airbnb (Еърбиенби), което предлага на двойка нощувка в "Пале Гарние".

"Във Франция имаме късмет, че местните власти и държавата финансират културата. Те обаче сега ни казват, че трябва да се борят, за да запазят бюджета си за култура, защото насреща е бюджетът за здравеопазване и т.н. Операта е мрежата, в която работят най-много постоянни артисти в областта на сценичните изкуства", казват от "Форс мюзикал".

Оперите често имат постоянни оркестри, хорове и/или балетни трупи, което означава много по-големи разходи за заплати и оперативни разходи от тези на театрите, отбелязват още от профсъюза, като не крият безпокойството си какво ще се случи през следващите години.

