Американка спечели "Мис Вселена"

Американката Ар Бони Гейбриъл спечели титлата на "Мис Вселена". Конкурсът се състоя тази нощ в Ню Орлиънс.

Подгласнички на американката станаха Аманда Дудамел от Венецуела и Андрейна Мартинес от Доминиканската република, пише "24 часа".

Ар Бони е моден дизайнер и модел, посветила се на екологичната мода. Тя преподава също и уроци по шиене. Обича да пътува, да спортува и е голяма почитателка на изкуството, се казва в кратка справка за нея на сайта на конкурса.

В гимназията е била волейболистка, но още на 15 години я привлича проектирането на дрехи, работата с материи и тъкани. Следва в Университета на Северен Тексас, откъдето получава бакалавърска степен по моден дизайн, специализирала се в работата с влакна.

Понастоящем Ар Бони е главен изпълнителен директор на собствената си модна линия за устойчиви облекла Ар Бони Нола (R'Bonney Nola).

Тя е и водещ инструктор по шиене в Магпайс енд Пийкокс (Magpies & Peacocks), базирана в Хюстън модна къща.

Ар Бони Гейбриъл е първата американка от филипински произход, спечелила титлата "Мис САЩ", което й осигури и участие в конкурса "Мис Вселена". Тя казва, че иска да бъде гласът на американците от азиатски произход.

Ар Бони Нола Гейбриъл е родена на 20 март 1994 г. в Хюстън, в щата Тексас. Косата й е кестенява, а очите и кафяви и е висока 1,70 метра. Баща й е филипинец, а майка й е американка.

The new Miss Universe is USA!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/7vryvLV92Y