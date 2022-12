Най-добрите миймове за 2022 г.

Годината е към края си и всеки се е насочил към равносметка за отминалите месеци. Всяко едно голямо обществено събитие несъмнено се превръща и в онлайн мийм. Забавните колажи и картинки станаха толкова съществена част от онлайн културата, че дори има специални сайтове, които ти позволяват да си генерираш мийм по вайръл темплейт, пише каналът Vbox7.

Ето и едни от най-любопитните теми, които родиха най-добрите миймове за годината:

Ето какво порно са гледали най-много българите през 2022 г.

Световното първенство по футбол

В последния един месец светът е футбол и нямаше как това да не се отрази и на шегите, на които се смеем. Най-голям интерес обаче получи снимка на Меси и Роналдо, която е част от рекламата на скъп моден бранд. На нея двамата седят, а помежду им има шахматна дъска. Дъската бързо бе заменена с различни предмети и се получиха много смешни колажи.

Адам Лавийн

scientists talking to the climate pic.twitter.com/IoV4wb3uCa

Казусът с вокалиста на Maroon 5 започна с изтичане на скрийншот, в които той обяснява, че тялото на Instagram модел е страхотно. Само часове по-късно социалните мрежи бяха залети с колажи и редактирани интерпретации на чата му.

Инфлацията

How everyone is looking at gas prices pic.twitter.com/XWw1LMI5Xo