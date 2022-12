"Ролинг стоунс" с колекционерска монета на Кралския монетен двор

С нова колекционерска монета Британският кралски монетен двор отдава почит към легендарната рок група "Ролинг стоунс" по повод 60-ата им годишнина.

Монетата от 5 лири изобразява силуетите на членовете на емблематичната група в състав фронтменът Мик Джагър, китаристите Кийт Ричардс и Рони Ууд и покойният барабанист Чарли Уотс, както и името на "Ролинг стоунс", изписано със смятания за класически шрифт от 1973 г.

Бандата се завърна на голямата сцена тази година с европейското си турне "Sixty", което завърши в Берлин през август.

"За нас е удоволствие да бъдем почетени чрез официална монета на Обединеното кралство. Още по-важно е, че пускането й съвпада с нашата 60-а годишнина", каза групата в изявление, включено в съобщението на Кралския монетен двор.

Новата монета е петата от серията "Музикални легенди", посветена на легендарни британски изпълнители. По този начин вече бяха почетени "Куин", Елтън Джон, Дейвид Боуи и "Ху".

На сайта на Монетния двор монети от серията "Музикални легенди" варират между 15 лири и 465 лири.

