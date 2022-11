Намериха котка, скрила се в куфара на непознат на летището в Ню Йорк

Намериха котка, която сама се е скрила в чекиран багаж на летище в американския град Ню Йорк, съобщава Си Ен Ен.

Животното е намерено, след като куфарът е преминал през рентгена.

Служителите били изумени като видели на екрана дрехи, джапанки и котка в реален размер.

Котката е извадена точно преди куфарът да се натовари в багажното отделение на самолета. Тя е била напълно невредима.

