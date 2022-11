Звезда от "Здрач" се ожени

Актьорът от „Здрач“ и годеницата му Тейлър Доум си казаха „Да“ на красива церемония в Калифорния, в петък вечерта, точно една година след като се сгодиха, пише „Дейли мейл“.

На церемонията Тейлър Доум е великолепна в бяла рокля с дантелено покритие и сватбен воал, закрепен на златните ѝ кичури.

Тейлър Лаутнър не ѝ отстъпва по великолепие, облечен в черен смокинг и сияещ от щастие до любимата си.

Двойката се запознава през 2018 г. и започват да се срещат през същата година. Почти веднага те оповестяват, че са заедно с публикация в Инстаграм, пише Вести.бг.

Преди година Лаутнър предложи брак на приятелката си на 11 ноември 2021 г. Той публикува снимка на момента в социалните мрежи, за да я види светът, с надпис „И точно сега всичките ми желания се сбъднаха“.

Актьорът преди това излизаше с няколко други фигури от развлекателната индустрия и беше в краткотрайна връзка с Тейлър Суифт, която започна и приключи през 2009 г.

Наскоро Лаутнър разкри, че тогавашната му годеница, ще приеме неговото фамилно име, когато се оженят, което ще направи името ѝ също Тейлър Лаутнър.

В интервю за „Шоуто на Кели Кларксън“, Тейлър се засмя на факта, че ще имат едно и също име, след като се оженят.

„Ние буквално ще бъдем един и същ човек.“, каза актьорът на Кели, преди да признае, че „много хора“ използват „момче Тей“ или „момиче Тей“, когато се опитват да избегнат объркване, обръщайки се към двойката.

