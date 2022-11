Картината на Рембранд, крита с години, се оказа оригинал

Скица с маслени бои, дълги години скрита в ъгъла на хагски музей като лоша имитация на Рембранд, беше "преоткрита" и се оказа оригинал, съобщава британският "Гардиън".

"Издигането на кръста" на холандския майстор датира от 1640 година, но в продължение на векове е била смятана за дело на някой от последователите на художникa.

Скицата е сканирана с инфрачервена светлина и преминава през рентген. Така става ясно, че движението на четката отговaря на стила на Рембранд.

