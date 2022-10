В САЩ започнаха производство на маратонки за коне

Обувки за коне са най-новата мода в Съединените щати. Маркъс Флойд, дизайнер от Кентъки, започва да разработва обувките, като част от сътрудничество с VisitLex - туристическа агенция от Лексингтън. Маратонките ще бъдат продадени на търг на 12 ноември за набиране на средства за благотворителност.

Инициативата им беше да привлекат вниманието към щата Блуграс, както и към Кентъки като цяло", обясни Флойд пред Си Ен Ен.

Маратонките, изработени за VisitLex, ще бъдат продадени на търг по време на Sneaker Ball, събитие за набиране на средства за благотворителни организации в централен Кентъки.

Конструирането на всеки комплект обувки отнема до 17 часа, според Флойд. Той започва със закупуването на самите маратонки - например чифт класически Air Jordans. След това ги деконструира, като внимателно разглобява всяка част, преди да сглоби маратонката върху предварително изработен защитен ботуш за коне. Стремежът му е бил да запази точния дизайн, като същевременно се съобрази с формата на глезена и копитата на конете.

Клиентите, които се надяват да оборудват коня си с персонализирани обувки, могат да поръчат маратонки от предприятието на Флойд - Horse Kicks. За разлика от марковите маратонки, изработени за VisitLex, тези по поръчка ще бъдат по собствен дизайн на Флойд.

Цените започват от около 1200 долара в зависимост от сложността на дизайна.

Занапред дизайнерът планира да дари 10% от приходите от продажбата на обувките на местни организации с нестопанска цел.

