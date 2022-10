Пребоядисват надписа "Холивуд" в Лос Анджелис

Започна пребоядисването на легендарният надпис „Холивуд“, който се ремонтира за стогодишнината му през 2023 г., съобщава АП.

Надписът вече е измит и ръждата е премахната.

За пребоядисването ще бъдат използвани 946 литра основа и бяла боя. Очаква се всички възстановителни дейности да отнемат осем седмици.

Надписът е поставен през 1923 г. и първоначално е гласял „Холивудленд“. Целта е била да се промотират имотите в района. След години на занемаряване надписът се скъсява до „Холивуд“. Сменен е през 1978 г. Днес това е не просто място в Холивуд, а символ на киноиндустрията, на Лос Анджелис, каза Джеф Заринам от тръста на надписа „Холивуд“.

Ремонтират надписа "Hollywood"

Надписът е висок 13 метра и се боядисва на всеки десет години, информира БНТ.

Work continues yesterday on the Hollywood sign’s makeover for its 100th anniversary next year. pic.twitter.com/EdbgUJj7yN