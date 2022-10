Китайски телескоп - "звезден речник" за астрономите

Влиянието на разположения на планински връх в северната част на Пекин телескоп за изследване на небесните тела в нашата галактика и извън нея сред световните учени расте непрекъснато през десетте години след пускането му в експлоатация, предава "Радио Китай", цитирано от "24 часа".

Телескопът „LAMOST“ е гениално проектиран инструмент, който създаде най-голямата в света база данни от звездни спектри. Той служи като „звезден речник“ за астрономите по света, към който могат да се обърнат преди да започнат космическите си изследвания.

Снимка: Twitter

Делът на базираните на „LAMOST“ съвместни научни статии на китайски учени и техни чуждестранни колеги се е увеличил от 38,9% през 2017 г. до 48,3% през 2021 г., според заместник-директора на Центъра за експлоатация и развитие на телескопа.

До момента благодарение на него са публикувани спектри на над 10 милиона звезди, приблизително 220 000 галактики и около 71 000 квазара. Такъв огромен капацитет превръща „LAMOST“ в добър партньор на другите телескопи в света в проучванията на вселената. Той помага на учените в множество неочаквани открития, особено в търсенето на небесни тела.

The LAMOST telescope discovers a binary system that is ~1037 light years from earth, in which an optically visible M star is in droplet-like shape due to gravity pull of a massive companion, which is thought to be a non-accreting neutron star that cannot be detected by pic.twitter.com/TNHY8dquBB