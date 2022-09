Зоологическа градина в Китай показва клонирано полярно вълче

Зоологическата градина в североизточния китайски град Харбин има нов питомец - тримесечно клонирано полярно вълче, съобщи ДПА.

Животното е създадено от кожни клетки на дива вълчица, наречена Мая. Износено е от сурогатна майка бигъл.

На три месеца то е здраво и живее със сурогатната си майка в зоопарка Поларленд.

"Клонирането е ефективен начин за запазване на генното разнообразие и увеличаване на популацията", каза Лай Лянсюе от Институтите по биомедицина и здраве в Гуанчжоу.

Очаква се да се роди скоро и втори полярен вълк.

Полярният вълк, наричан също Бял вълк, принадлежи към семейство Кучеви. Обитава Северна Канада и Гренландия и не е застрашен.

Клонирането произвежда генетично идентични индивиди без генни модификации.

