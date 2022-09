Тимъти Шаламе - първият мъж на корицата на „Vogue“ в Англия

Актьорът Тимъти Шаламе ще се появи самостоятелно на корицата на британското издание на „Вог“, предадоха Прес асосиейшън и ДПА. Това е прецедент в 106-годишната история на списанието, информира "Дарик".

Актьорът ще бъде фотографиран за две алтернативни корици от Стивън Майсел. Главният редактор на списанието – Едуард Енънфул каза, че е чакал точният момент за избора на мъж за печатната корица.

Според него 26-годишният Тимъти Шаламе е въплъщение на модерния мъж.

Тимъти Шаламе сега е на върха на ранната си кариерата и според Енънфул напомня на Дийн и Ди Каприо.

timothée chalamet made history being the first man to land a solo cover in british vogue history!! pic.twitter.com/dIem8bPb0q