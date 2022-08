Лучано Павароти получи посмъртно звезда на Алеята на славата

Тенорът Лучано Павароти получи 2730-ата звезда на холивудската Алея на славата, съобщи БТА, цитирайки ЮПИ.

"Маестро Павароти, чийто глас омая много поколения, винаги ще бъде дар за света и вечна легенда", заяви продуцентът на Алеята на славата Ана Мартинес. "Горди сме да почетем тази икона и да дадем възможност на феновете му да го почитат, когато посетят звездата му на холивудската Алея на славата."

Павароти почина през 2007 г. Дъщеря му Кристина Павароти присъства на церемонията от негово име и благодари за оказаната чест.

Павароти е роден в Модена, Италия, през 1935 г. Певческата му кариера започва в различни малки италиански оперни театри. През 1961 г. печели първия си международен оперен конкурс. След това се превръща в един от най-плодовитите оперни певци в историята и повече от четири десетилетия се изявява на най-престижните световни сцени.

Павароти става известен и с работата си в Тримата тенори - триото, в което пее заедно с Пласидо Доминго и Хосе Карерас. Записът на концерта им от 1990 г. в Термите на Каракала в Рим остава най-продаваният класически албум на всички времена.

Павароти е носител на пет награди "Грами" и две награди "Еми".

