Принц Уилям продава списание в помощ на бездомни

Принц Уилям, втори по ред за наследяване на британския престол, беше забелязан по улиците на Лондон тази седмица да предлага списанието "Big Issue", което обикновено се продава от бездомни, предаде Ройтерс.

С червената шапка и жилетка на компанията, принц Уилям е продавал списанието близо до Уестминстър в сряда.

Това твърди в LinkedIn Матю Гарднър, който публикува и снимка на зет си до принца. Той пише, че "бъдещият крал скромно е работил на заден план, помагайки на най-нуждаещите се".

Prince William being spotted selling ‘The Big Issue’ on the streets of London is actually iconic



These are sold to raise money for those experiencing homelessness, this news only came to light because people took pictures with him and one man posted it on LinkedIn pic.twitter.com/coMqGboIFB