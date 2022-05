Мъж от Калифорния получи диплома за средно образование 60 години след последния си изпит

Мъж от Калифорния получи диплома за средно образование 60 години, след като полага последния си изпит, предаде Асошиейтед прес.

В продължение на шест десетилетия Тед Самс съжалява, че не си е взел документа. Днес той е на 78 години и най-накрая има диплома, която му бе връчена на церемония.

Калифорниецът бе облечен с традиционните за подобни поводи тога и шапка. Самс вече е горд притежател на диплома от гимназията "Сан Габриел" в Южна Калифорния.

През 1962 г., когато трябва да завърши гимназия, Тед Самс има проблеми и е изключен пет дни преди края на учебната година. Той споделя, че е пропуснал важен последен изпит в рамките на учебната година и е трябвало да го положи през лятото.

"Когато се върнах с оценката, не ми дадоха дипломата, защото дължах 4,80 щатски долара за книга", разказва Самс пред местен телевизионен канал. "И аз просто си тръгнах".

В училището все още се пази оригиналната диплома на Тед Самс, заключена в стар шкаф за документи.

Той сияе, когато се качва на сцената в училището в Пасадена, за да си получи документа за завършена гимназия шест десетилетия по-късно.

"През годините се оплаквах на децата си няколко пъти как сумата от 4,80 щатски долара ми попречи да получа дипломата си“, каза той.

Тед Самс сподели, че планира да окачи документа за завършена гимназия на стена в дома си.

