Майк Тайсън удари пътник в самолет

Бившият световен шампион по бокс в тежката категория Майк Тайсън нападна пътник в самолет, който изглежда му досаждал, предаде Франс прес.

В публикуван в социалните мрежи запис се вижда как "Железният Майк" нанася юмручни удари на пътник, намиращ се зад неговата седлка. Инцидентът се е случил вчера преди началото на полет между Сан Франциско и Флорида.

55-годишният бивш боксьор, доминирал в тежката категория през 80-те и 90-те години, започнал да удря пътника няколко минути, след като се качили на борда, съобщава очевидец, цитиран от сайта Ти Ем Зи. Според същия свидетел пътникът зад Тайсън се опитвал непрекъснато да говори на бившия боксьор. Ексшампионът го помолил да се успокои, но напразно. След това самият Тайсън си изпуснал нервите и се обърнал, за да го удари.

