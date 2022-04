Китайски астронавти се върнаха на Земята след рекордно дълъг престой в Космоса

Тримата астронавти на мисията "Шънчжоу-13"се върнаха днес на Земята след шест месеца, прекарани на китайската космическа станция, което е най-дългият престой в космоса, осъществен от Китай, съобщава Франс прес, позовавайки се на държавната Китайска централна телевизия.

Това е нов успешен етап за Пекин в амбициозната му космическа програма, целяща да догони САЩ, Европа и Русия, отбелязва агенцията.

Продават на търг лунния прах, събран от Нийл Армстронг

Със 183 дни в космоса екипажът подобри предишния национален рекорд за престой в космоса, който беше 92 дни и беше поставен през 2021 г. по време на предишната мисия на "Шънчжоу-13".

Екипажът се състоеше от трима армейски пилоти: командира Чжай Чжиган (55 г.), колегата му Ван Япин (42 г.) и най-младия И Гуанфу (41 г.), за когото това беше първи полет в космоса.

Тримата тайконавти се отправиха на космическа мисия на 16 октомври миналата година. Оттогава те изпълниха две космически разходки, проведоха поредици от научни експерименти и подготвиха разширяването на бъдещата орбитална станция.

Ван Япин не само е първата жена тайконавт на борда на основния модул "Тянхъ", но е и първата, излязла в открит космос. В следващата фаза е планирано следващия месец товарен кораб да достави материали и гориво на модула за предвидения за юни полет на "Шънчжоу-14".

Спускаемата капсула на космическия кораб "Шънчжоу-13" с тримата астронавти на борда благополучно се приземи на площадката за кацане Дунфен в района Вътрешна Монголия в Северен Китай, посочва ТАСС.

Three Chinese astronauts have returned to Earth after six months aboard China’s newest space station in the longest crewed mission to date for its ambitious space program. https://t.co/GlOhzQfQNp