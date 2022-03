След новината за раздялата: Илън Мъск и Граймс станаха родители на момиче - Y

Изненадващо дори за най-верните им фенове, 33-годишната певица Граймс и милиардерът Илън Мъск са се сдобили с второ дете. Това разкри певицата пред „Vanity Fair”, пише списание "People".

Момиченцето се е появило на бял свят през декември миналата година чрез сурогатна майка.

Подобно на брат си - 22-месечният X Æ A-12, бебето също има интересно име - Y.

Въпреки че Граймс и Мъск се разделиха официално през септември 2021 г. след 3-годишна връзка, сега певицата обяви, че двамата отново са заедно.

Илон Мъск и певицата Граймс са "полуразделени" след три години заедно

„Няма точно определение за отношенията ни. Вероятно бих нарекла Илън мое гадже. Живеем в отделни къщи. Най-добри приятели сме. Виждаме се непрекъснато. Не очаквам хората да ни разберат”, споделя тя.

Граймс казва още, че двамата с Мъск планират да имат и други деца.

„Винаги сме искали поне три или четири“, добавя тя.

