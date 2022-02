Момченце в Израел се роди на 22.02.2022 г. в 2:22 часа следобед

Момченце се роди в Израел на 22 февруари 2022 г. в 2:22 часа следобед - изключително благоприятни дата и час в нумерологично отношение, предаде ДПА.

Бебето се е появило на бял свят в болницата "Рамбам" в Хайфа.

Момченцето, чиито родители са от северната част на Израел, е родено с планирано цезарово сечение.

То е второто дете в семейството на Лиан и Рам Коен.

"Обадих се, за да насрочим цезаровото сечение и те ми предложиха тази дата", споделя майката, цитирана в съобщение, разпространено от болницата.

Жената казва, че било фантастично да види на дигиталния монитор на стената датата и часа на раждането на сина си.

"Дори температурата в стаята беше 22 градуса", добавя тя.

Специалната комбинация от числа се превърна в част от историята на раждането, казва още израелката.

"Това е рядко, лудост е. Имаме специална история на раждане и специално дете, което се появи в края ѝ", обясни майката.

