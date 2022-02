Огромна черна мечка влиза в домове в САЩ

Черна мечка с тегло около 250 кг е нанесла щети на повече от 30 имота около езерото Тахо, търсейки храна, съобщи Асошиейтед прес.

Наричаната от местните хора мечка Ханк Танка успява да избегне ветеринарните власти повече от седем месеца.

Най-проблемна е големината ѝ. Тя се е научила да използва ръста и силата си, за да влиза в домове през предната врата или гаражите, обясни Питър Тайра от калифорнийското министерство по риболова и дивите животни.

Повече от 150 съобщения за мечката са подадени в района между Северна Калифорния и Невада. Миналата седмица тя е влязла в къща в Тахо кийс - счупила е прозорец и се е промъкнала през него, докато хората са били в дома си.

Полицията веднага се е отзовала и се е постарала да изплаши Ханк, за да излезе от дома.

Той е изчезнал в гората.

Мечка „открадна" пакет с покупки от веранда

Мечката няма страх от хората и мисли, че те са източник на храна. Хората се съобразяват с изискването ветеринарните власти да уловят гиганта. Досегашните им усилия обаче са неуспешни.

Те обясняват това с факта, че могат да поставят капани сред природата, но не и в жилищни райони.

Ако Ханк бъде заловен, ще бъде изпратен в зоопарк или резерват. Ако бъде преместен на друго място сред природата, ще гладува, защото е отвикнал да лови храната си.

Засега убийството му не се предвижда.

