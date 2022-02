Брад Пит и Анджелина Джоли отново на съд

Американският актьор Брад Пит заведе дело срещу бившата си съпруга, актрисата Анджелина Джоли, като я обвини, че е продала дял от общата им винарна във Франция на руски олигарх без негово знание, съобщи порталът Ти Ем Зи.

Делото е поредното от продължаващата им вражда покрай развода.

Двамата актьори купиха заедно имението "Миравал" във Франция през 2008 г. Според Пит между тях е сключено споразумение да не продават дяловете си във винарната без знанието на съдружника. Той изтъква, че сам е разработил винарната, макар и да признава, че Анджелина Джоли е успяла да свали цената на имението с 40 процента.

През 2016 г. Джоли подаде молба за развод с актьора, а миналото лято реши да продаде дела си във винарната на "неназован купувач". През септември Пит каза, че няма да се противопостави на продажбата, при условие че лично одобри купувача.

Застой в спора за попечителство между Брад Пит и Анджелина Джоли

Въпреки това още през октомври Пит е разбра, че бившата му съпруга е продала дял във винарната на дъщерно дружество на компанията - производителя на алкохолни напитки "Столи Груп" която според Ти Ем Зи е контролирана от руския олигарх Юрий Шефлер.

Пит настоява, че Джоли умишлено е скрила подробностите по сделката от него и иска да я отмени, както и Анджелина Джоли да покрие причинените му щети, чийто размер не се посочва. Според актьора тя е съсипала способността му да управлява винарната.

Brad Pitt is suing Angelina Jolie for selling her share of a winery without his agreement https://t.co/YNLxBZHRaN pic.twitter.com/GvyOkzZLnT