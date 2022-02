Първата сватба в Индия в метавселената събра над 3000 гости

24-годишният Динеш СП и 23-годишната Джанаганандхини Рамасвами сключиха брак в неделя на традиционна церемония в южния щат Тамил Наду.

Те решиха да проведат тържеството си във виртуалния свят заради мерките за борба с пандемията от коронавирус, които ограничават броя на гостите до 100, съобщава вестникът на Обединените арабски емирства „The National“.

Тържеството, обявено за "първия в Азия брак в метавселената", продължи близо два часа.

Младоженецът работи с блокчейн технологии и е ентусиаст на криптовалутите, а Рамасвами е IТ специалист.

Тъй като и двамата са фенове на Хари Потър, те създадоха метавселена на тема Хогуортс за приема с помощта на технологичен стартъп, наречен TardiVerse, пише вестникът.

