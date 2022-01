Илон Мъск предложи 5 000$ на тийнейджър, за да не следи самолета му

19-годишният тийнейджър от Флорида Джак Суини отхвърли офертата от 5000 долара на Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател,, за да изтрие акаунта си в Twitter, който проследява частния самолет на милиардера, съобщава CNN.

Took off from Hawthorne, Elon got PIA blocking program but already found the aircraft. pic.twitter.com/nOxNUxy5y5