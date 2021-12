Огромен естествен син сапфир показаха в Шри Ланка

Властите в Шри Ланка изложиха най-големия естествен син сапфир с тегло 310 кг, съобщи БТА.

Корундовият сапфир е открит преди три месеца. Местни специалисти заявиха, че е един от най-редките в света, защото тежи над 300 кг. Скъпоценният камък още не е сертифициран от международни организации.

Камъкът е изложен в дома на един от собствениците на мината в Хорана, на 65 км южно от Коломбо.

Преди да бъде представен, будистки монаси напяваха благословии.

В района Ратнапура, където е открит гигантът, преди беше намерен случайно най-големият звездовиден клъстър от сапфири. Този район е известен като столицата на скъпоценните камъни в Шри Ланка. Страната е водещ износител на сапфири и други скъпоценни камъни.

