Тунинговани камили отпаднаха от конкурс за красота

Десетки камили бяха спрени от участие в конкурс за красота в Саудитска Арабия, тъй като собствениците са им поставили ботокс или са ги подложили на процедури за подобряване на външния вид. Повече от 40 животни са дисквалифицирани и не могат да вземат участие в ежегодното състезание.

Известният саудитски фестивал "Крал Абдулазиз", който започна преди дни, кани собствениците на най-красивите камили да участват, като наградният фонд е общо около 66 милиона щатски долара.

Отстраниха тунинговани камили от конкурс за красота в Саудитска Арабия

Строго забранени са инжекции с ботокс, лифтинг на лицето и други козметични процедури, целящи да направят камилите по-красиви. Журито определя победителя на базата на формата на главата, врата, гърбиците и позата на животното.

Оказа се, че тази година десетки животновъди са правили подобрения на устните и носовете на камилите, инжектирали са им ботокс, използвали са филъри за отпуснатите лица и са им давали хормони за укрепване на мускулите.

Фестивалът, който продължава един месец, се провежда в пустинята, североизточно от столицата Рияд. Конкурсът за най-красивата камила е най-голямата атракция.

