Двойка опита да пресъздаде сцена от филма "Мръсни танци" – безуспешно

В кино класиката "Мръсни танци" от 1987 г. главните действащи лица Патрик Суейзи и Дженифър Грей изпълняват може би един от най-емблематичните и известни танци във филмовата индустрия, при който Грей се засилва към обятията му и Суейзи я вдига над главата си и тя разперва ръце сякаш лети.

Същата хореография като от лентата опита да пресъздаде и двойка на улицата, но изпълнението им се оказа, меко казано, несполучливо. В първия момент мъжът успява да хване и да повдигне приятелката си. Миг по-късно обаче двамата губят равновесие и тя пада по гръб на тротоара... останала само по бельо, а роклята ѝ остава в ръцете на приятелят ѝ, тъй като се опитал да я задържи.

За щастие момичето не се наранява при падането, като дори се смее на случката, която отстрани изглежда болезнена.

Сцената, която двойката опита да пресъздаде с изпълнението си (кадър: Youtube)

Въпросният клип бе разпространен в социалните мрежи и за кратко време събра хиляди реакции и коментари. Повечето от потребителите изказват радостта си, че момичето не е пострадало.

Woman left laying in her underwear after epic Dirty Dancing lift fail pic.twitter.com/eihJHMx3q3