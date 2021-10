Вълчета в зоопарк бяха кръстени на персонажи от поредиците за Хари Потър

Две 6-месечни вълчета, които обитават зоопарка в американския град Ричмънд, щата Вирджиния, са кръстени на персонажи от поредиците за приключенията на Хари Потър, съобщи Ей Би Си.

Младите животни са получили имената Сириус и Ремус.

Сириус е млад черен вълк, а Ремус - кафяв. Двете животни вече са почти толкова големи, колкото родителите си Нитка и Вуду, които са съответно с бял и сив цвят на козината.

В книгите и филмите за Хари Потър Ремус Лупин е върколак, а Сириус Блек има способността да се превръща в черно куче по пълнолуние. Във филмовата поредица по романите на писателката Дж. К. Роулинг в двата образа се превъплъщават съответно актьорите Дейвид Тюлис и Гари Олдман, предава БТА.

Say hello to Sirius and Remus! https://t.co/7748efGvvl