Шон Пен се раздели със съпругата си

Холивудският актьор Шон Пен се е разделил със съпругата си Лейла Джордж след продължил малко повече от година брак, съобщи сайтът на сп. "Пийпъл", предава БТА.



Според изданието 29-годишната актриса, която е родена в Австралия и е дъщеря на актьорите Винсънт Д'Онофрио и Грета Скаки, е подала молба за развод в съд в Лос Анджелис в края на миналата седмица.

Шон Пен и Лейла Джордж започнаха да се срещат през 2016 г. Двойката се ожени през юли 2020 г. по време на коронавирусната пандемия. 61-годишният Пен потвърди новината за "Ковид сватбата" им месец след събитието.

Шон Пен има зад гърба си още два провалени брака - с актрисата Робин Райт, от която има две деца, и с Кралицата на попа Мадона.

Sean Penn's wife Leila George files for divorce after 1 year of marriage https://t.co/rKma1ArsTg pic.twitter.com/ArnCu2iUgt