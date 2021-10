Пилотираният космически кораб на Китай се скачи с орбиталната станция

Пилотираният китайски космически кораб "Шънчжоу-13" се скачи успешно с главния модул на китайската орбитална станция, съобщи Управлението на програмата за пилотирани космически полети на Китай, цитирано от световните агенции.

По негови данни космическият апарат с трима тайконавти (космонавти) на борда си е изпълнил задачата около осем часа след изстрелването. Така тайконавтите официално ще пристъпят към задълженията си по обслужването на станцията, на която ще прекарат шест месеца. По време на престоя си те ще извършат две или три космически разходки и ще проведат серия от научни изследвания.

Тримата китайски тайконавти приключиха рекордната си 3-месечна мисия в космоса

Това е най-дългата пилотирана мисия на Китай досега и е смятана за крайъгълен камък в космическата програма на страната. Самата орбитална станция се очаква да заработи догодина, а китайските власти обещават тя да бъде достъпна за международни проекти, информира БТА.

China's three-person crew has arrived at its new space station https://t.co/VwTQMot4xh

Moment and orbit of Shenzhou 13, China launched earlier today , with 3 taikonauts on board for a 6-month stay on the Chinese Space Station. pic.twitter.com/bHFicaH47H