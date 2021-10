Туркинята Рюмейса Гелги е най-високата жена в света

Най-високата жена в света Рюмейса Гелги иска да използва рекорда си, признат тази седмица от Гинес, за да привлече вниманието към различните, съобщиха БТА и Ройтерс.

Със своите 2,15 м, Рюмейса Гелги винаги се е откроявала. Тя е родена със синдром на Уивър - рядко генетично заболяване, което предизвиква бърз растеж и някои аномалии.

"Да си различен не е толкова лошо, колкото си мислите - каза 24-годишната Гелги, подпирайки се гордо на проходилка. - Може да донесе неочакван успех."

