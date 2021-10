Продадоха на търг италианска керамична чиния за 1,7 милиона долара

Италианска керамична чиния от шестнадесети век беше продадена на търг за рекордните 1,7 милиона щатски долара, съобщи сайтът на списание "Пийпъл", предава БТА.

Наддаването се проведе онлайн и беше организирано от шотландската аукционна къща "Лайън енд Търнбул". Офертите се приемаха от цял свят по телефона и електронната поща. Достигнатата цена десетократно надвиши първоначалните очаквания.

Чинията в стил майолика е с диаметър от 27 сантиметра. Тя е дело на италианския майстор на керамичните съдове Никола да Урбино. Библейският сюжет за Самсон и Далила е изобразен върху нея. Смята се, че чинията е направена около 1520-1523 г.

Уникалният предмет бил открит случайно в чекмедже в имение в Шотландия.

Чинията беше сред около 400 предмети от къщата, обявени за продажба, като сред тях имаше обзавеждане, книги, произведения на изкуството и други.

I should clean up my drawers, see what I find. Italian plate found in a drawer sells for $1.7M pic.twitter.com/rH2ngCK6F3