Японската принцеса Мако присъства на последния си официален ангажимент

Японската принцеса Мако участва в последния си официален ангажимент преди да се омъжи за избраника си, който няма благородно потекло, предадоха БТА и ДПА.

Тя и сестра й Како пътуваха с черна лимузина от резиденцията си в токийския квартал Акасака до намиращия се наблизо императорски дворец, за да присъстват на Есенния фестивал.

Мако (29 г.) поздравяваше хората от отворения прозорец на автомобила.

Дъщерята на японски престолонаследник Акишино ще се омъжи за избраника си Кей Комуро (29 г.) следващия месец.

Според закона след брака с мъж без аристократично потекло принцесата ще загуби титлата си и ще стане обикновена гражданка.

Годеникът ще пристигне за сватбата в Токио в понеделник от САЩ, където живее и наскоро взе диплома за адвокат.

След задължителната двуседмична карантина Мако и Кей Комуро ще се оженят пред октомври. Принцесата планира да се откаже от всички дворцови ритуали и церемонии преди сватбата. Тя също така не иска да приеме и полагащата й се зестра, възлизаща на около 1,2 милиона щатски долара.

Годежът на принцеса Мако и Кей Комуро беше оповестен още през септември 2017 г. Сватбата им трябваше да се състои през ноември 2018 г., но беше отложена неочаквано заради финансови проблеми във фамилията на годеника.

Младото семейство ще живее в САЩ, където Комуро ще работи в адвокатска кантора.

Принцеса Мако е най-голямата дъщеря на принц Акишино, който миналата година беше провъзгласен официално за наследник на японския престол. Той е баща на още една дъщеря- принцеса Како (26 г.) и син Хисахито (14 г.).

Настоящият император Нарухито и съпругата му Масако имат една дъщеря - принцеса Аико (17 г.).

