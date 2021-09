Удължена е мисията на двама от членовете на екипажа на МКС

Двама от членовете на екипажа на Международната космическа станция (МКС) са с удължена мисия до близо една година, съобщиха от пресслужбата на НАСА, предава БТА.

Астронавтът на НАСА Марк Ванде Хай и космонавтът на Роскосмос Пьотр Дубров ще останат на борда на МКС до март 2022 г. При завръщането си на Земята Ванде Хай ще държи рекорда за най-дълъг полет в космоса на американец, се посочва в съобщението.

В Туитър американският астронавт написа: "Оставам на МКС до март 2022 г. - мисията ми ще продължи общо 353 дни, бях готов за това от самото начало".

Ванде Хай, Дубров и руският космонавт Олег Новицки пристигнаха на МКС на 9 април с кораба "Союз МС-18" и трябваше да се върнат на Земята през октомври.

НАСА ще се възползва от удължаването на мисията на Ванде Хай, за да задълбочи изследванията върху адаптацията на човешкото тяло към безтегловността за по-дълги периоди. Това е нужно за подготовката на мисиите до Луната от програмата "Артемис" и за евентуални по-дълги мисии до Марс.

I’ll be staying on @Space_Station until March 2022 for a ~353-day mission, a possibility that I was prepared for from the beginning. The opportunity to experience this with wonderful crewmates while contributing to science and future exploration is exciting! https://t.co/oweCK6L1wN